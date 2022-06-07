Платье с фигурными вырезами и топ-халтер: главные вещи июня, которые хочется примерить

Если вы еще ищете вдохновение для летних образов, срочно заглядывайте в нашу подборку.Бермуды и топ-халтер: LaTrikaРоссийский бренд из Санкт-Петербурга открыл лето круизной коллекцией Summer Tricks, посвященной (внезапно) воспоминаниям из детства.