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Русская весна

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Кадры удара по логистическому хабу врага под Одессой (ВИДЕО)

Кадры удара по логистическому хабу врага под Одессой (ВИДЕО)

Кадры удара по логистическому хабу врага под Одессой. Точным ударом поражён терминал «Новой почты» в Одесской области.

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