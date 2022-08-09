СВО затянется: Госпеп рассказал о тактике, которую США придумали для ВСУ на осень и зиму

В интервью европейским СМИ, Волкер разоткровенничался, и заявил, что до конца года украинская армия предпримет серьёзную попытку контрнаступления на ранее отданные территории, чтобы максимально осложнить жизнь русской армии перед предстоящей зимой.
В интервью европейским СМИ, Волкер разоткровенничался, и заявил, что до конца года украинская армия предпримет серьёзную попытку контрнаступления на ранее отданные территории, чтобы максимально осложнить жизнь русской армии перед предстоящей зимой.
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