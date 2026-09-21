Умеров заявил о сокращении разногласий на переговорах по Украине

Глава службы внешней разведки Украины Рустем Умеров заявил, что число разногласий на переговорах по урегулированию конфликта на Украине сократилось.
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