«Нельзя так насиловать публику»: почему молодым талантам не дают дорогу старожилы

Шоу-бизнес — сфера не для слабых. В эту среду трудно пробиться, а еще куда сложнее — удержаться. Действительно ли молодым талантам не дают дорогу старожилы, либо у первых не хватает сил и упорства, чтобы занять свое место под солнцем? Об этом российские селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.
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