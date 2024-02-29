«Нельзя так насиловать публику»: почему молодым талантам не дают дорогу старожилы

Шоу-бизнес — сфера не для слабых. В эту среду трудно пробиться, а еще куда сложнее — удержаться. Действительно ли молодым талантам не дают дорогу старожилы, либо у первых не хватает сил и упорства, чтобы занять свое место под солнцем? Об этом российские селебрити эксклюзивно порассуждали с корреспондентом 5-tv.