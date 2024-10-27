Общество защиты Ягринского бора ищет способы борьбы с песчаными дюнами

Бор каждый день страдает от антропогенной нагрузки, с негативными которой ОЗЯБ и пытаются боротьсяВместе с коллегами и единомышленниками они организовывают рейды общественных инспекторов, Большие уборки, а также занимаются созданием экотроп, лесовосстановлением и многим другим.