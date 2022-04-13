Байден обвинил российскую спецоперацию в резком росте инфляции в США

Американский лидер Джо Байден продолжает объяснять собственные провалы в политике внешними врагами. Так, по мнению главы Соединенных Штатов Америки, резкий рост инфляции в этом государстве спровоцирован нашей спецоперацией на территории Украины.
Американский лидер Джо Байден продолжает объяснять собственные провалы в политике внешними врагами. Так, по мнению главы Соединенных Штатов Америки, резкий рост инфляции в этом государстве спровоцирован нашей спецоперацией на территории Украины.
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