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Байден обвинил российскую спецоперацию в резком росте инфляции в США

Байден обвинил российскую спецоперацию в резком росте инфляции в США

Американский лидер Джо Байден продолжает объяснять собственные провалы в политике внешними врагами. Так, по мнению главы Соединенных Штатов Америки, резкий рост инфляции в этом государстве спровоцирован нашей спецоперацией на территории Украины.

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