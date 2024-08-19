Полковник Макгрегор: после вторжения ВСУ в Курскую область шанс на переговоры упущен

До этого конфликт можно было урегулировать мирным путем После вторжения украинской армии в Курскую область шансы на мирное урегулирование путём переговоров сильно уменьшились, заявил в интервью аналитику Сайрусу Янссену экс-советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.