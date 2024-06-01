Премьер-министр Грузии обвинил Соединенные Штаты в организации революций в стране

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе выразил обеспокоенность действиями неправительственных организаций (НПО), финансируемых из США, которые, по его мнению, играют ключевую роль в революционной деятельности в стране.
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