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Жена из Подмосковья за убийство мужа заплатила любовнику фальшивками

Жительница из Подмосковья планировала разорвать отношения со своим мужем через нового друга. Согласно информации из канала 112, она выразила желание быть с ним, однако препятствовал злобный муж, который проявлял агрессию.

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