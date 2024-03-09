Жена из Подмосковья за убийство мужа заплатила любовнику фальшивками

Жительница из Подмосковья планировала разорвать отношения со своим мужем через нового друга. Согласно информации из канала 112, она выразила желание быть с ним, однако препятствовал злобный муж, который проявлял агрессию.
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