Интригующие концепт-арты и первые детали игрового процесса The Blood of Dawnwalker Rebel ...

Интригующие концепт-арты и первые детали игрового процесса The Blood of DawnwalkerRebel Wolves, студия, основанная бывшими разработчиками CD Projekt Red, представила первые подробности о своей новой ролевой игре в жанре темного фэнтези – The Blood of Dawnwalker.
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