Фонтан в парке «Валя Морилор» вместо бассейна: двое детей купались в неположенном месте

В сети появились фотографии подростков, купающихся в Каскадной лестнице в парке «Валя Морилор». В ответ на это кишиневские власти предупредили, что купание в Каскадной лестнице и в городских водоемах строго запрещено.
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