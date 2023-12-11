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Турчак: свыше 3,5 миллиона человек привлекут к работе штаба Владимира Путина

Турчак: свыше 3,5 миллиона человек привлекут к работе штаба Владимира Путина

В инициативную группу вошли делегаты от «Единой России», «Молодой Гвардии», Народного фронта, а также деятели культуры и искусства, науки, лидеры общественных объединений, представители предприятий и спортсмены.

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