Председатель КНР Си Цзиньпин и президент ОАЭ обменялись поздравлениями по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между двумя странами

Пекин, 1 ноября /Синьхуа/ -- Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Объединенных Арабских Эмиратов /ОАЭ/ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в пятницу обменялись поздравлениями по случаю 40-летия установления дипломатических отношений между двумя странами.
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