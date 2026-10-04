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Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков победил в турнире по паделу среди журналистов

Корреспондент amic.ru Вячеслав Кондаков победил в турнире по паделу среди журналистов

Организаторы отметили участников специальными наградами Турнир по паделу среди журналистов в Алтайском крае / Фото: Минспорт Алтайского края В Барнауле на площадке клуба "Чемпион" при поддержке Федерации падела Алтайского края прошел турнир для представителей СМИ "Кубок чемпиона".

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