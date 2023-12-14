Театр абсурда
Россия и мирПолитика и общество
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Театр абсурда

8 573 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Абросимов
    Мужичок, зажиточный класс в США и Германии это бизнесмены и предприниматели. И то не все"Богатое сытое" п...
  • nadejda Nemchenko
    Всех, кроме Шамана, гнать поганой метлой! Зачем нам эти не туда ориентированные во всех смыслах???А Агутины зажрались..."Выступать с Шама...
  • Наталия
    Согласна, ведь если бы не общественный резонанс, он бы и дальше мог проповедовать  студентам свои взгляды. А рыба (МГ...Очищение продолжа...

Эрнст нашёл замену иноагенту Галкину — «гражданку мира», сменившую украинский паспорт на итальянский

Эрнст нашёл замену иноагенту Галкину — «гражданку мира», сменившую украинский паспорт на итальянский

С 2010 года почти все ТВ-программы с участием однообразного самовлюблённого кривляки Максима Галкина* в роли ведущего или соведущего были убыточными (игровые телешоу "Кто хочет стать Максимом Галкиным?" и "Десять миллионов", танцевальный проект "Стиляги-шоу", развлекательное ток-шоу "Добрый вечер с Максимом" на канале "Россия-1", юмористическое шоу "МаксимМаксим", развлекательное ток-шоу "Сегодня вечером", шоу талантов для пенсионеров "Старше всех!", реалити-шоу "Звёзды под гипнозом" на Первом канале).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх