Атака 100 дронов на Ростов: 6 пострадавших, введен режим ЧС

Жителям повреждённых при ночной атаке беспилотников домов в трёх районах Ростова-на-Дону предоставят временное жильё, а после завершения работ по обеспечению безопасности они смогут вернуться в свои квартиры.
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