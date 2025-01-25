👩🎓 25 января в Алиби 🎸

Сегодня вечером играем в клубе Alibi в гостях у наших побратимов из Silverado! 🎸Сообразим чöртову дюжину песенок всяческого хард-рока 70-х\80-х - всё, как вы любите! 💗Время Moscow Rock City - в 8 вечера = не запаздывайте! ⌛Сообща вспомним Эдди Ван Халена, поздравим с ДР Тома Кифера, а заодно и всех Татьян с их профессиональным праздником! 👩‍🎓Билеты (всё ещё можно приобрести) здесь: qtickets.