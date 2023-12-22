Индейцы навахо недовольны планами Белого дома выделить миллиарды для других стран

Индейцы навахо обеспокоены планами Белого дома потратить миллиарды на поддержку своих интересов за рубежом, в то время как на поддержку коренного населения Соединенных Штатов выделяются незначительные средства.
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