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Индейцы навахо недовольны планами Белого дома выделить миллиарды для других стран

Индейцы навахо недовольны планами Белого дома выделить миллиарды для других стран

Индейцы навахо обеспокоены планами Белого дома потратить миллиарды на поддержку своих интересов за рубежом, в то время как на поддержку коренного населения Соединенных Штатов выделяются незначительные средства.

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