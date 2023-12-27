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Захарова пожелала украинцам на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве

Захарова пожелала украинцам на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве

Народу Украины в новом году следует поскорее избавиться от неонацистов, которые «засели в Киеве». Такое пожелание жителям страны адресовала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

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