Захарова пожелала украинцам на Новый год избавиться от неонацистов в Киеве

Народу Украины в новом году следует поскорее избавиться от неонацистов, которые «засели в Киеве». Такое пожелание жителям страны адресовала официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
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