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В Петербурге Роспотребнадзор опечатал вход в МДТ из-за выявленных нарушений

В Петербурге Роспотребнадзор опечатал вход в МДТ из-за выявленных нарушений

Деятельность петербургского Академического малого драматического театра - Театра Европы временно приостановлена в связи с выявленными санитарно-эпидемиологическими нарушениями, сообщает ТАСС со ссылкой на городское управление Роспотребнадзора.

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