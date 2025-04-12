«Бубнов меня замотивировал — спасибо ему за это»

В проходящем на этой неделе 24-м туре чемпионата России по футболу произошла одна из главных сенсаций весенней части сезона: претендующий на золотые медали московский «Спартак» проиграл дома борющемуся за выживание в РПЛ махачкалинскому «Динамо» (1:2).