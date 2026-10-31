Ситуацию с «Трестом» стабилизировали, сил и нервов было потрачено очень много, мне нужен был перерыв.
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