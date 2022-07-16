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Годро о «Коламбусе»: «Вижу большой потенциал. Хорошие игроки, сплоченный коллектив, здоровая среда»

Джонни Годро заявил, что уверен в перспективах «Коламбуса».  В день открытия рынка свободных агентов НХЛ 28-летний форвард подписал 7-летний контракт с «Блю Джекетс» на общую сумму 68,25 миллиона долларов.

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