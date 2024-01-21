МИД РФ сообщил о положении удерживаемых в Мозамбике российских моряков

Российские моряки, удерживаемые в настоящее время в Мозамбике в качестве заложников из-за начавшегося ранее финансово-имущественного спора в порту Мапуту на судне Volopas, получают зарплату и имеют возможность выйти на берег.
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