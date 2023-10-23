Роберт Кийосаки прогнозирует цены на золото, серебро и биткоин

Писатель Роберт Кийосаки, известный своей книгой «Богатый папа, бедный папа», поделился своими прогнозами относительно будущих цен на биткоин, золото и серебро, а также предупредил о рисках, связанных с хранением долларов США, которые он назвал фальшивыми деньгами.
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