Роберт Кийосаки прогнозирует цены на золото, серебро и биткоин

Писатель Роберт Кийосаки, известный своей книгой «Богатый папа, бедный папа», поделился своими прогнозами относительно будущих цен на биткоин, золото и серебро, а также предупредил о рисках, связанных с хранением долларов США, которые он назвал фальшивыми деньгами.