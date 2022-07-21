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Спецслужбы США утверждают, что Россия может вмешаться в выборы, несмотря на войну на Украине

Во вторник, 19 июля, высокопоставленные представители национальной безопасности США предупредили о сохраняющейся угрозе вмешательства в выборы из-за рубежа, подчеркнув, что Россия все еще может попытаться вмешаться или .

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