Спецслужбы США утверждают, что Россия может вмешаться в выборы, несмотря на войну на Украине

Во вторник, 19 июля, высокопоставленные представители национальной безопасности США предупредили о сохраняющейся угрозе вмешательства в выборы из-за рубежа, подчеркнув, что Россия все еще может попытаться вмешаться или .
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