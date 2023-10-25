Небензя: Россия призывает Израиль сосредоточиться на борьбе с террористами, а не с мирными

Россия выступает за борьбу с террористами, а не с мирными гражданами в Израиле. В своем выступлении на Совбезе ООН постпред Василий Небензя призвал Израиль не отказываться от борьбы с терроризмом и напомнил о необходимости отличать боевиков от мирных жителей.
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