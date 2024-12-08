Салливан об Украине: «Абрамсы» не подходят, ATACMS не панацея, а пилотов на F-16 просто нет

Помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан «чертовски гордится» тем, как уходящая администрация США организовала поставку боеприпасов на Украину, несмотря на противодействие Пентагона.
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