☁По данным ЦГМС в Волгоградской области 10 декабря: Облачно с прояснением. Утром и днем в отдельных районах небольшие осадки (морось), гололедно-изморозевые отложения.
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☁По данным ЦГМС в Волгоградской области 10 декабря: Облачно с прояснением. Утром и днем в отдельных районах небольшие осадки (морось), гололедно-изморозевые отложения.