Прогноз погоды в Крыму на вторник.• Симферополь: +21°, дождь• Севастополь: +20°, ливень• Ялта: +20°, дождь• Алушта: +20°, дождь• Евпатория: +22°, дождь• Саки: +22°, дождь• Бахчисарай: +19°, ливень• Джанкой: +20°, дождь• Судак: +19°, дождь• Феодосия: +21°, дождь• Керчь:.
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