В Петербурге очередь к мощам святого Спиридона огибает весь Казанский собор

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 августа. /ТАСС/. Очередь из верующих, пришедших поклониться мощам святителя Спиридона Тримифунтского, выстроилась вокруг Казанского кафедрального собора в Санкт-Петербурге, передает корреспондент ТАСС.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым