Страна и люди
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Страна и люди

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Солодчук поздравил с началом учебного года слушателей академии имени Хрулева

Солодчук поздравил с началом учебного года слушателей академии имени Хрулева

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Валерий Солодчук поздравил с началом нового учебного года слушателей и курсантов Военной академии материально-технического обеспечения имени Хрулева.

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