Россия вводит запрет на импорт бананов и гвоздик из Эквадора после решения страны передать Киеву советские вертолёты, РСЗО, ПЗРК и гранатометы ▪️Россельхознадзор проверил партии бананов 5-ти крупных эквадорских сельхозпредприятий и обнаружил там многоядную муху-горбатку, ввоз бананов запрещен с 5 февраля.
Жуй кокосы, ешь бананы
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ВМ
Владимир Моргунов
МЫ К ЧЕРВЯМ НЕПРИВЫЧНЫЕ, ЭТО ВО ФРАНЦИЮ-СХАВАЮТ В ПРИКУСКУ К ЛЯГУШКАМ !!!
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11 час.
лина любимцева
Сегодня по телику было интервью с бывшим послом РФ в Эквадоре. Так он выдал "перл", типа, "что толку запрещать поставки бананов в Россию из Эквадора, поскольку КТО понесет больше всего УБЫТКОВ, так это будут наши предприниматели. Там же уже поставки налажены, логистика налажена..." и т.д "песня" была...... ВОТ КАКИЕ РОССИЙСКИЕ ПОСЛЫ, ТАКОЙ И ТОЛК ОТ НИХ БУДЕТ!! Все на деньги измеряют!! А что наши ребята погибнут от "металлолома", это не важно?!!
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6 час.
лл
лина любимцева
Бррр... Это ГДЕ вас к червям приучили? Троглодит вы наш...🤮
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6 час.
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