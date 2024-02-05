Жуй кокосы, ешь бананы

лина любимцева

Сегодня по телику было интервью с бывшим послом РФ в Эквадоре. Так он выдал "перл", типа, "что толку запрещать поставки бананов в Россию из Эквадора, поскольку КТО понесет больше всего УБЫТКОВ, так это будут наши предприниматели. Там же уже поставки налажены, логистика налажена..." и т.д "песня" была...... ВОТ КАКИЕ РОССИЙСКИЕ ПОСЛЫ, ТАКОЙ И ТОЛК ОТ НИХ БУДЕТ!! Все на деньги измеряют!! А что наши ребята погибнут от "металлолома", это не важно?!!