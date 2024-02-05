Страна и люди
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Страна и люди

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Жуй кокосы, ешь бананы

Жуй кокосы, ешь бананы

Россия вводит запрет на импорт бананов и гвоздик из Эквадора после решения страны передать Киеву советские вертолёты, РСЗО, ПЗРК и гранатометы ▪️Россельхознадзор проверил партии бананов 5-ти крупных эквадорских сельхозпредприятий и обнаружил там многоядную муху-горбатку, ввоз бананов запрещен с 5 февраля.

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Комментарии
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ВМ
Владимир Моргунов
МЫ К ЧЕРВЯМ НЕПРИВЫЧНЫЕ, ЭТО ВО ФРАНЦИЮ-СХАВАЮТ В ПРИКУСКУ К ЛЯГУШКАМ !!!
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11 час.
лина любимцева
Сегодня по телику было интервью с бывшим послом РФ в Эквадоре. Так он выдал &quot;перл&quot;,  типа, &quot;что толку запрещать поставки бананов в Россию из Эквадора, поскольку  КТО понесет больше всего УБЫТКОВ,  так это будут  наши предприниматели. Там же уже поставки налажены, логистика налажена...&quot; и т.д &quot;песня&quot; была......  ВОТ КАКИЕ РОССИЙСКИЕ ПОСЛЫ, ТАКОЙ И ТОЛК ОТ НИХ БУДЕТ!! Все на деньги измеряют!! А что наши ребята погибнут от &quot;металлолома&quot;, это не важно?!!
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6 час.
лл
лина любимцева
Бррр... Это ГДЕ вас к червям приучили? Троглодит вы наш...🤮
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6 час.

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