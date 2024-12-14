В ГД представили концепцию льготной ипотеки для участников спецоперации

Члены Государственной Думы, возглавляемые Сергеем Пахомовым, руководителем комитета, выступили с инициативой о предоставлении льготных условий ипотечного кредитования для участников специальной военной операции (СВО).
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