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В ГД представили концепцию льготной ипотеки для участников спецоперации

В ГД представили концепцию льготной ипотеки для участников спецоперации

Члены Государственной Думы, возглавляемые Сергеем Пахомовым, руководителем комитета, выступили с инициативой о предоставлении льготных условий ипотечного кредитования для участников специальной военной операции (СВО).

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