Скончался сыгравший в "Обители" монаха актёр Андрей Светоносов

1 сентября не стало актёра Вологодского драматического театра Андрея Светоносова. Ему было 67 лет. Информацию о кончине подтвердили в самом театре, которому артист отдал более трёх десятилетий своей жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Экс-губернатор Ку...
- ЛБ Студентка выиграл...
- Е Женщина выиграла ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым