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Уссурийский маршрут: конная прогулка в селе Борисовка

Уссурийский маршрут: конная прогулка в селе Борисовка

Маршрут выходного дня на этой неделе ведет конной тропой на территорию базы отдыха "Благодать". Помимо прочих развлечений здесь работает конюшня.

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