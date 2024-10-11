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Психиатр Соловьева: по разным симптомам можно выявить у себя депрессию

Психиатр Соловьева: по разным симптомам можно выявить у себя депрессию

При желании можно самостоятельно выявить у себя депрессию по комплексу симптомов. Определить их удобнее всего с помощью шкалы Бека, объяснила психиатр, Общественного совета по вопросам психического здоровья при главном психиатре-эксперте Минздрава РФ Надежда Соловьева в пресс-центре НСН.

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