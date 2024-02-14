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Дефектного питбуля выбросили на улицу, а он выжил и покорил Интернет смешными ушами-улитками

Дефектного питбуля выбросили на улицу, а он выжил и покорил Интернет смешными ушами-улитками

Около пяти лет назад в американский приют доставили десять брошенных щенков питбуля. Поначалу они казались абсолютно одинаковыми, и только через неделю стало заметно, что с одной из собачек кое-что не так.

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