Aging Cell: особый бурый жир увеличивает продолжительность жизни на 30%

Ученые из Медицинского центра Рутгерса установили, что у мышей с определенным геном развивается необычайно мощная форма бурой жировой ткани, которая увеличивает продолжительность жизни и физическую выносливость примерно на 30%.
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