Печатники широкого профиля: как двое «ценных» иностранных специалистов открыли подпольный паспортный стол на диване

Пока государственные ведомства в нашей стране не покладая рук оптимизируют цифровые сервисы и борются с нелегальной миграцией, двое предприимчивых уроженцев Средней Азии решили наладить собственное «единое окно».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АБ «Своя рыба уходит...
- «Своя рыба уходит...
- «Своя рыба уходит...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым