В рубрику #НАКИПЕЛО "Решили мы вчера прогуляться по новому асфальту на улице Мира, такой ровный, такой аккуратный, вечером машин нет, тихо, никто не мешает.
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В рубрику #НАКИПЕЛО "Решили мы вчера прогуляться по новому асфальту на улице Мира, такой ровный, такой аккуратный, вечером машин нет, тихо, никто не мешает.