Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ после фетвы о многоженстве

Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ после фетвы о многоженстве

 absaute   Генеральная прокуратура России внесла представление председателю Духовного управления мусульман РФ (ДУМ), выпустившему религиозное предписание, допускающее многоженство, сообщил РИА Новости источник в надзорном ведомстве.

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Комментарии
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Лариса
Наплодят детей, эти дамочки будут считаться матерями-одиночками иииии потекут им все социальные выплаты которые предусмотрены нашим государством. Типа рождаемость повышают, а эти дети будут воспитываться как мусульмане и из этого вытекает НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МУСУЛЬМАНСКОЕ!
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1 д.
Людмила Фирстова
Лариса, статью прочитайте! Всё  отменили в соответствии с законодательством РФ
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1 д.
Лариса
Спасибо! Я читала, что накопила, то и высказала, и я рада, что генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ
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1 д.

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