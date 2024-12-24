Генпрокуратура внесла представление председателю ДУМ после фетвы о многоженстве

Лариса

Наплодят детей, эти дамочки будут считаться матерями-одиночками иииии потекут им все социальные выплаты которые предусмотрены нашим государством. Типа рождаемость повышают, а эти дети будут воспитываться как мусульмане и из этого вытекает НАШЕ ГОСУДАРСТВО ПРЕВРАЩАЕТСЯ В МУСУЛЬМАНСКОЕ!