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У Рафиньи четвертый хет-трик за «Барсу» – «Расингу». Первые три были «Вальядолиду», «Баварии» и «Севилье»

У Рафиньи четвертый хет-трик в футболке «Барселоны».  Бразилец трижды отличился в матче с « Расингом » (6:2, второй тайм) в 6-м туре Ла Лиги – два из мячей были забиты с пенальти.

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