Что случилось к этому часу: главные новости дня к 16:00 26 ноября

Единая система противовоздушной обороны (ПВО) стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на данный момент фактически создана, соответствующие двусторонние соглашения есть с каждым из государств.
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