Искусственный интеллект в поисках внеземной жизни ошибся в 100%

Учёные показали, что нейросеть, почти идеально распознававшая признаки жизни, полностью теряла точность после небольших изменений данныхУчёные из Университета штата Мичиган выяснили, что современные модели искусственного интеллекта могут оказаться крайне ненадёжными при поиске признаков внеземной жизни.