Искусственный интеллект в поисках внеземной жизни ошибся в 100%

Учёные показали, что нейросеть, почти идеально распознававшая признаки жизни, полностью теряла точность после небольших изменений данныхУчёные из Университета штата Мичиган выяснили, что современные модели искусственного интеллекта могут оказаться крайне ненадёжными при поиске признаков внеземной жизни.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии