Карелия.ньюс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Карелия.ньюс

14 подписчиков

Свежие комментарии

  • Евгений Барышев
    Поздравления от всей души!!!Жительница Карели...
  • geo1804
    а посадить новые деревья - не судьба ?Стало известно, в...
  • Россиянин
    9 лет и 3 лимона штрафа, тоже неплохо будет. Минус 9 лет жизни на тюремной баланде.Браконьеры на сне...

Минсельхоз Карелии решил, кто из фермеров получит бюджетные деньги

Подведены итоги первого этапа конкурсного отбора для предоставления гранта «Агростартап». Как сообщили в Минсельхозе, на конкурс было представлено 9 заявок по реализации проектов создания и развития хозяйств на территории 6 муниципальных районов республики по таким направлениям деятельности, как овцеводство, пчеловодство, выращивание ягоды садовой, овощей и листового салата.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх