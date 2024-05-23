Минсельхоз Карелии решил, кто из фермеров получит бюджетные деньги

Подведены итоги первого этапа конкурсного отбора для предоставления гранта «Агростартап». Как сообщили в Минсельхозе, на конкурс было представлено 9 заявок по реализации проектов создания и развития хозяйств на территории 6 муниципальных районов республики по таким направлениям деятельности, как овцеводство, пчеловодство, выращивание ягоды садовой, овощей и листового салата.