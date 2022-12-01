“Новый год в Крыму как дома”: туристическая отрасль Крыма запустит новогоднюю кампанию

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства курортов Крымского региона, отели, санатории, музеи, а также городская администрация курорта, крымские министерства и ведомства проводят совместную рекламную кампанию “Новый год в Крыму как дома”.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства курортов Крымского региона, отели, санатории, музеи, а также городская администрация курорта, крымские министерства и ведомства проводят совместную рекламную кампанию “Новый год в Крыму как дома”.
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