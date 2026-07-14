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"Их просто уничтожат": в США оценили идею Макрона о производстве ракет для ВСУ

"Их просто уничтожат": в США оценили идею Макрона о производстве ракет для ВСУ

REUTERS/Thomas Padilla/Pool Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине лицензии на производство ракет является пропагандистским жестом, который не повлияет на ход боевых действий.

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