"Их просто уничтожат": в США оценили идею Макрона о производстве ракет для ВСУ

REUTERS/Thomas Padilla/Pool Инициатива президента Франции Эммануэля Макрона о предоставлении Украине лицензии на производство ракет является пропагандистским жестом, который не повлияет на ход боевых действий.
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