Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заверил в поддержке Сербии в ситуации в Белграде. На встрече с вице-премьером Александром Вулиным в Москве обсуждались вопросы безопасности и противодействия цветным революциям, что укрепляет сотрудничество между странами.